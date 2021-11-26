Джеймс Харден организовал раздачу еды в Нью-Йорке в честь Дня благодарения

Защитник «Нетс» Джеймс Харден устроил благотворительную акцию в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Харден в сотрудничестве с местной некоммерческой организацией устроил раздачу еды.

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