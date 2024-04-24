ЮНЕСКО назначает Страсбург Всемирной столицей книги

По результатам оценки, проведенной Консультативным комитетом по назначению Всемирной столицы книги, Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле объявила Страсбург (Франция) Всемирной столицей книги на 2024 год.
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