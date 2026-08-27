Политический обозреватель Андрей Пинчук в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о создании новых группировок войск под командованием лидеров «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).
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