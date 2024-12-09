Начался суд по поводу скандального строительства на берегу Ладоги

Прокуратура пытается оспорить право собственности на 42 земельных участка Текст, фото: Антонина Кябелева Скандал с попыткой застроить земли сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от Национального парка «Ладожские щхеры» перешел в русло судебных разбирательств.
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