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Камбулова сообщила об отбое тревоги после атаки на Таганрог

Камбулова сообщила об отбое тревоги после атаки на Таганрог

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о завершении воздушной тревоги после атаки беспилотника. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил ночное ракетное нападение, повредившее предприятие и сжегшее 14 машин, жертв нет.

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