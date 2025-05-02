Тишковец назвал неутешительным прогноз погоды на 9 Мая в Москве

Прогноз погоды в Москве на День Победы 9 Мая неутешительный - в столицу с северными ветрами придут холодные массы и кучево-дождевые облака, которые принесут с собой кратковременные дожди, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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