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«Для русских все дороги к победе сейчас открыты». France24, TV5Monde

«Для русских все дороги к победе сейчас открыты». France24, TV5Monde

«Мы недооценили Путина, потому что мы его изображали карикатурно, но все настоящие специалисты по России предупреждали, нельзя недооценивать русских, они часто начинали войны с поражений, но в итоге непременно побеждали, потому что они обладают способностью адаптироваться» (Генерал Франсуа Шованси) Когда я приехала полтора года назад на Украину, я не знала никого.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Для кого война, а для кого мать родна. А Украина уже теряет давно интерес к себе. Побед на фронте нет никаких.
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2 д.
карюкалов вячеслав
Априори.
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1 д.
A
Antanas
Украине - пи...дец.Это только вопрос времени.👍👍👍👍👍.
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21 час.

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