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Мокрые подушки могут намекать на рак: врач назвал неочевидный симптом онкологии

Мокрые подушки могут намекать на рак: врач назвал неочевидный симптом онкологии

Врач-онколог Андрей Воробьев призвал проверять простыни и подушки, чтобы не пропустить важный признак — чрезмерное потоотделение.

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