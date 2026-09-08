Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов

Власти Венгрии объявили о решении выслать из страны десять российских дипломатов. Глава МИД Венгрии Анита Орбан (однофамилица бывшего премьер-министра страны) утверждает, что сотрудники российской дипмиссии занимались «деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».