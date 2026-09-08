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Русская весна

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Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов

Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов

Власти Венгрии объявили о решении выслать из страны десять российских дипломатов. Глава МИД Венгрии Анита Орбан (однофамилица бывшего премьер-министра страны) утверждает, что сотрудники российской дипмиссии занимались «деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».

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Новый комментарий от пользователя
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ШКИПЕР

Россия 100 пудов ответит зеркально, да и с нефтью , и газов придётся разобраться ( с тарифами ). Так , что мадьяры зря затеяли эту дипломатическую возню в угоду Брюсселю , в ущерб себе.