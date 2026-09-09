Reuters: 100 тыс. поддержали расследование ФИФА против Инфантино

Более 100 тысяч человек подписали петицию, требующую от ФИФА расследовать деятельность Джанни Инфантино.
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