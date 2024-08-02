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«Это вообще не спорт»: Life узнал, что русские десантники думают о «транс-Олимпиаде» в Париже

Бойцы и ветераны ВДВ резко осудили Олимпиаду в Париже Корреспонденты Life.ru спросили у голубых беретов, как они относятся к Олимпиаде в Париже, её скандальному открытию и боксёрскому поединку между Анджелой Карини и трансгендером Иманом Хелифом.

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