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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максименко – лучший игрок матча «Спартака» и «Ростова» с 8.5 по Индексу ГОЛа. У Бабича – 8.0, у Жедсона, Умярова и Денисова – 7.8

Александр Максименко и Пабло Солари получили высшие оценки по Индексу ГОЛа за матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ между « Спартаком » и « Ростовом » (3:0).

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