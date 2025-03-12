В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место и объяснил ему серьезный настрой Вашингтона на долгосрочное мирное соглашение по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.
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