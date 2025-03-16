Генерал Бужинский: Украина может не рассчитывать на помощь Европы

Без прочного мира Украина может не рассчитывать на помощь Европы. Об этом заявил бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
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