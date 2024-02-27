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ФАС возбудила дело против Сбербанка

ФАС возбудила дело против Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке 12% годовых.

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