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«Денвер» подписал «Лучшего защищающегося» Евролиги Альфу Диалло

Как сообщает Шэмс Чарания, « Денвер » достиг соглашения с форвардом Альфой Диалло (29 лет, 201 см) об 1-летнем контракте на 1,4 млн долларов.

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