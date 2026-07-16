Евродепутат: Зеленский оскорбил Навроцкого при вручении ордена фон дер Ляйен

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский во время вручения ордена Европы Урсуле фон дер Ляйен позволил себе выпад в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.
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