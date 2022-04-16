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Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия, заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой организации, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.

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