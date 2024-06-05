В НИЯУ МИФИ смоделировали поведение теплоносителя для реактора нового типа

Работа опубликована в престижном международном Journal of Molecular Liquids.Смесь расплавленных фторидов щелочных металлов и лантаноидов считается перспективным теплоносителем для ядерных реакторов нового типа, пояснил профессор кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ Константин Катин.
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