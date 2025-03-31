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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Авито» вложит 12 млрд рублей в разработки генеративного ИИ до 2028 года

«Авито» вложит 12 млрд рублей в разработки генеративного ИИ до 2028 года

Согласно новой стратегии «Авито» по внедрению генеративного искусственного интеллекта (GenAI), компания намерена инвестировать до 2028 года около 12 млрд рублей в разработки в этой области и получить 21 млрд рублей выручки.

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