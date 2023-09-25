Военное обозрение

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Поисковый отряд «Русские витязи»: Смоленщина, Кубань, Ставрополье

Поисковый отряд «Русские витязи»: Смоленщина, Кубань, Ставрополье

Материал для фильма мы снимали в течение двух лет. Выезжали с поисковиками на места раскопок в восточный район Ставрополья, побывали на их базе в станице Сенгилеевской, общались, смотрели, слушали.

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