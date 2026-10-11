В Сахалинской области оперативники с помощью БПЛА пресекли деятельность «чёрного» лесоруба

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из подразделения применения и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов ЦИТСиЗИ регионального ведомства задокументировали и пресекли незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.