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Царьград

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Битцевский маньяк Пичушкин готов признаться ещё в 11 убийствах

Битцевский маньяк Пичушкин готов признаться ещё в 11 убийствах

В ближайшее время его этапируют в Москву для следственных действий в парке.Один из самых известных маньяков современной России Плександр Пичушкин заявил, что готов дать признательные показания.

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