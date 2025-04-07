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Царьград

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Обвал на азиатских биржах: Nikkei падает на 8,5% из-за пошлин США

Обвал на азиатских биржах: Nikkei падает на 8,5% из-за пошлин США

Азиатские фондовые рынки переживают обвал из-за американских пошлин. Индекс Nikkei в Токио упал на 8,5%, а южнокорейский KOSPI снизился на 5%.

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