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Царьград

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Суд Петербурга аннулировал регистрацию журнала EROTICON LIFE

Суд Петербурга аннулировал регистрацию журнала EROTICON LIFE

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга аннулировал регистрацию журнала EROTICON LIFE, поскольку издание не выходило в свет более года и не направляло обязательные экземпляры в библиотеки.

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