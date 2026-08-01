В Татарстане подвели итоги капремонта: выполнено 64% программы

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин доложил о ходе капремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
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