Борис Арутюнов избран спикером горсовета Бердска на первой сессии муниципального парламента шестого созыва 15 октября, за него проголосовали 24 депутата.
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