Путин о теракте в Белгороде

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Всегда поддерживал, и буду поддерживать ВВП. Но с пунктом 5 не согласен в корне. ТАМ - НЕТ мирных!!!!!! Там иуды, продавшие дедов и отцов за три копейки! Встречался я с этой быдлотой в других странах. ОНИ - НЕ МИРНЫЕ!!!! У этих нелюдей - нож или граната в шароварах! А куив и не надо весь с землей ровнять! Достаточно будет Банковой и Грушевского. Там "мирных" нет!