Путин о теракте в Белгороде.1. Украина нам не враг, а вот те, кто хотят добиться стратегического поражения, они враги.
Путин о теракте в Белгороде
Комментарии
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Александр
Израиль принципиально отличается от Украины.
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6 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Всегда поддерживал, и буду поддерживать ВВП. Но с пунктом 5 не согласен в корне. ТАМ - НЕТ мирных!!!!!! Там иуды, продавшие дедов и отцов за три копейки! Встречался я с этой быдлотой в других странах. ОНИ - НЕ МИРНЫЕ!!!! У этих нелюдей - нож или граната в шароварах! А куив и не надо весь с землей ровнять! Достаточно будет Банковой и Грушевского. Там "мирных" нет!
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5 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Достаточно отправить этот эвропЭйский хутор в средние века ("выключив" у этой быдлоты ВСЁ электричество), и сдуются все...и зелебобики-падаляки-ермаки-залупные, и ихняя вСру, и ихние бандерлоги! Только "выключить" надо как можно быстрее. Сами приползут.........Мирные, как говорит ВВП, и заставят.
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5 час.
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