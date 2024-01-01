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Путин о теракте в Белгороде

Путин о теракте в Белгороде

Путин о теракте в Белгороде.1. Украина нам не враг, а вот те, кто хотят добиться стратегического поражения, они враги.

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Комментарии
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Александр
Израиль принципиально отличается от Украины.
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6 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Всегда поддерживал, и буду поддерживать ВВП. Но с пунктом 5 не согласен в корне. ТАМ - НЕТ мирных!!!!!! Там иуды, продавшие дедов и отцов за три копейки! Встречался я с этой быдлотой в других странах. ОНИ - НЕ МИРНЫЕ!!!! У этих нелюдей - нож или граната в шароварах! А куив и не надо весь с землей ровнять! Достаточно будет Банковой и Грушевского. Там &quot;мирных&quot; нет!
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5 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Достаточно отправить этот эвропЭйский хутор в средние века (&quot;выключив&quot; у этой быдлоты ВСЁ электричество), и сдуются все...и зелебобики-падаляки-ермаки-залупные, и ихняя вСру, и ихние бандерлоги! Только &quot;выключить&quot; надо как можно быстрее. Сами приползут.........Мирные, как говорит ВВП, и заставят.
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5 час.

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