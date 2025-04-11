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Нижегородская правда

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Женщина и подросток пострадали в ДТП в Вознесенском округе

«Лада Гранта» и «Лифан» столкнулись вчера, 10 апреля, в 16.00 в Вознесенском округе. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, это произошло на 12‑м километре автодороги Теньгушево-Вознесенское.

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