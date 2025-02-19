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Экс-владелец ЧЭМК Антипов обжаловал национализацию в Верховном суде

Экс-владелец ЧЭМК Антипов обжаловал национализацию в Верховном суде

Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов обжаловал в Верховном суде России решение о национализации акций ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы».

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