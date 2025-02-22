Учёные придумали, как дуть на серверы так, чтобы расходы на охлаждение упали на 60 %

Исследователи из Швейцарской федеральной лаборатории по науке о материалах и технологиям (Empa) воспользовались хорошо известным явлением ионного ветра, чтобы снизить энергозатраты на охлаждение серверов.
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