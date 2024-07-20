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Товарищеские матчи. «МЮ» против «Рейнджерс», «Милан» сыграет с Рапидом», «Монако» – со «Штурмом»

Товарищеские матчи. «МЮ» против «Рейнджерс», «Милан» сыграет с Рапидом», «Монако» – со «Штурмом»

Товарищеские матчи Рейнджерс Шотландия – Манчестер Юнайтед Англия Дата проведения 20 июля, 18.

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