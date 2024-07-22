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Царьград

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"Странный способ": Экономист рассказал о попытках Украины избежать дефолта

"Странный способ": Экономист рассказал о попытках Украины избежать дефолта

Беляев назвал странным способ избежать дефолта на УкраинеВ августе этого года Украина может столкнуться с дефолтом.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
У барыг из ЕС дикое желание прикарманить себе все ресурсы Украины но как я думаю все будет потом проходить по проверенному &quot;Русскому&quot; сценарию возвращения всего обратно народу Украины. Сильно сомневаюсь что и ЕС и Вашинктон с Лондоном так сильно будут рваться восстанавливать экономику, не их стиль......
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