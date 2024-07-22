"Странный способ": Экономист рассказал о попытках Украины избежать дефолта

Дмитрий Гурин

У барыг из ЕС дикое желание прикарманить себе все ресурсы Украины но как я думаю все будет потом проходить по проверенному "Русскому" сценарию возвращения всего обратно народу Украины. Сильно сомневаюсь что и ЕС и Вашинктон с Лондоном так сильно будут рваться восстанавливать экономику, не их стиль......