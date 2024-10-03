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Трамп ведет переговоры по Украине на случай, если снова станет президентом США

Трамп ведет переговоры по Украине на случай, если снова станет президентом США

Он заявил, что сможет найти решение ещё до инаугурации в январе.Кандидат в президенты США Дональд Трамп ведёт переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на случай своего переизбрания.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Видимо не так всё благостно с его предвыборной компанией ,коль сам высказывает такого рода опасения!
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