Как отличить качественный мёд от подделки

Сегодня на рынке, к сожалению, немало подделок мёда. Появляются они потому, что такой товар более выгоден, кроме того, с помощью различных добавок продлевается жизнь мёда и улучшается его товарный вид.
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