Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании Utair сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).