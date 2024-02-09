Президент России Путин положительно оценил ситуацию в экономике США

Экономическое положение внутри США остается стабильным, несмотря на все проблемы. Однако ради будущего стране нужно менять свои подходы к многим процессам, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.
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