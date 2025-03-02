Новая статья: Лучшие ИИ-сервисы по версии 3DNews на начало 2025 г., часть 2: поболта...

Новая статья: Лучшие ИИ-сервисы по версии 3DNews на начало 2025 г., часть 2: поболтать, задизайнить, сгенерировать текст и озвучить егоБольше онлайновых ИИ, хороших и разных! Хотя зачем, казалось бы, больше, ведь есть же универсальные мультимодальные чат-боты? Но специализированные на конкретных узких задачах ИИ-агенты нередко оказываются удобнее, проще в обращении, а главное, дешевле — для тех, кто за них платит, конечно источник.