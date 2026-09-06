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Владимирские новости

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В 1901 году Леонтьев избран почётным гражданином Владимира

В 1901 году Леонтьев избран почётным гражданином Владимира

Почётный гражданин Владимира, Леонтьев, преобразовал ремесленно-грамотную школу, увеличив число учащихся, и участвовал в создании общины сестёр милосердия.

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