ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о предельном количестве часов переработки

Это защитит законные права и интересы работников Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне - не больше 120 часов в год, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.