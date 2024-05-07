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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аякс» впервые с 2000 года не попал в топ-4 в чемпионате Нидерландов

После 32 туров клуб из Амстердама набрал 52 очка в 32 играх и может занять максимум 5-е место.  Выше «Аякса» идут ставший чемпионом ПСВ (87 очков), «Фейеноорд» (78), «Твенте» (63) и АЗ (61).

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