30.07.24==Тропические леса Амзонии

https://youtu.be/cUuEuxg_tR0 Ученые заявили, что тропические леса Амазонии вплотную приблизились к порогу, за которым их ждут необратимые изменения: одна из самых больших и ценных экосистем мира через полвека рискует превратиться в засушливую саванну, сообщает Phys.