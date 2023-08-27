Галилео Строительство небоскрёба

#Галилео | 51 ПРОГРАММА | 5 июня 2007 Вас беспокоят соседи сверху? А чем конкретно? Шумят, заливают? Или просто вас раздражает, что они живут на 80 этажей выше вас? Если вы опоздали на 8-часовой лифт, а до квартиры 4856 ступенек, не расстраивайтесь.