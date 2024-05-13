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Третьяк о ЧМ-2024: «Большинство наших болельщиков не смотрит матчи – все следили только тогда, когда Россия играла. Я слежу за результатами»

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

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