Крым получит дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха

13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Фото: Наталья Сомова1 млрд рублей из резервного фонда кабмина направят на строительство еще свыше 30 быстровозводимых жилых помещений, рассчитанных на прием почти 1,4 тыс.
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