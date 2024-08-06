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Крымское информационное агентство

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Крым получит дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха

Крым получит дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха

13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Фото: Наталья Сомова1 млрд рублей из резервного фонда кабмина направят на строительство еще свыше 30 быстровозводимых жилых помещений, рассчитанных на прием почти 1,4 тыс.

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