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Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов

Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов

ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии.

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