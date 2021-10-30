Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов

ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии.