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Виноваты скидки: Экономист Андрей Лобода заявил, что маркетплейсы ускоряют инфляцию в России

Виноваты скидки: Экономист Андрей Лобода заявил, что маркетплейсы ускоряют инфляцию в России

Он считает, что ситуация со скидками не может продолжаться вечноЭкономист Андрей Лобода рассказал, как скидки на маркетплейсах могут повлиять на экономическую ситуацию в стране.

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