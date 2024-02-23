Ротенберг поздравил с Днем защитника Отечества: «Отдаем дань уважения мужественным людям, которые охраняют рубежи нашей Родины, обеспечивают мирную жизнь миллионам россиян»

«С Днем защитника Отечества! СКА с самого своего рождения был подлинным армейским клубом. В декабре 1946 года на первые матчи чемпионата СССР по хоккею в форме Ленинградского дома офицеров вышли на лед фронтовики, герои, которые только что добыли победу в Великой Отечественной войне.