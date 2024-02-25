Рик Карлайл о Джейсоне Кидде: «Тренировать его было честью»

«Даллас», выигравший 7 матчей подряд, станет следующим соперником «Пэйсерс». Джейсон Кидд завоевал титул чемпиона НБА в составе «Маверикс» под руководством Карлайла и теперь возглавляет его бывшую команду.
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