Трамп подтвердил отказ хуситов от ведения войны с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее север Йемена, согласилось не вести боевые действия против Соединённых Штатов.
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